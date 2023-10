DJ EUA: Atividade industrial do centro-Atlântico abrandou em outubro

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial da região centro-Atlântico dos EUA expandiu-se pelo segundo mês consecutivo em outubro, embora a um ritmo mais lento do que em setembro, com as firmas a tornarem-se mais pessimistas acerca das condições de negócio locais, de acordo com dados da Reserva Federal de Richmond revelados esta terça-feira.

O índice da sondagem de atividade industrial do quinto distrito caiu ...