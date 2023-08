DJ EUA: Atividade industrial do centro-Atlântico continuou lenta em agosto

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial na região central dos EUA continuou a contrair em agosto, embora a um ritmo menos acentuado, com as firmas a melhorarem o outlook, de acordo com dados do banco da Reserva Federal de Richmond desta terça-feira.

O índice da sondagem à atividade industrial do quinto distrito subiu dois pontos em agosto para -7 pontos face a -9 pontos em julho, uma leitura ligeiramente melhor que os -10 pontos ...