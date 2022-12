DJ EUA: Atividade industrial do centro-Atlântico recupera ligeiramente em dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial no centro-Atlântico dos EUA subiu marginalmente em dezembro, fechando um ano em que o setor industrial da região debateu-se com o impacto das subidas das taxas de juro e da elevada inflação na procura.

O Banco da Reserva Federal de Richmond disse esta quarta-feira que a Sondagem da Atividade Industrial do 5º Distrito subiu para 1 ponto em dezembro face a -9 pontos em novembro, num sinal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.