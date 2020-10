DJ EUA: Atividade industrial do Texas em máximos de mais de 2 anos

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial no estado do Texas aumentou pelo quinto mês seguido em outubro, alcançando máximos de mais de dois anos, de acordo com dados do banco da Reserva Federal de Dallas divulgados esta segunda-feira.

O índice de produção da Sondagem de Perspetivas Industriais do Texas ascendeu a 25,5 pontos em outubro, face a 22,3 pontos em setembro, um sinal de crescimento sólido.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...