DJ EUA: Atividade industrial em Filadélfia abrandou em agosto

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial em Filadélfia aumentou em agosto mas menos do que durante os dois meses anteriores, mostraram os dados do banco da Reserva Federal de Filadélfia esta quinta-feira.

O índice da atividade geral atual recuou sete pontos, para 17,2, pontos em agosto. O indicador ficou abaixo das previsões dos economistas consultados numa sondagem do The Wall Street Journal, que estimavam uma leitura de 20,0 pontos.