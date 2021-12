DJ EUA: Autoridades de saúde confirmam primeiro caso da Ómicron no país

(DJ Bolsa)-- Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA disseram esta quarta-feira que uma pessoa com a variante Ómicron do vírus da Covid-19 foi identificada na Califórnia.

A pessoa regressou aos EUA depois de uma viagem à África no Sul a 22 de novembro. Todos os contactos conhecidos da pessoa testaram negativo para a variante até ao momento, disse o CDC.