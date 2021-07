DJ EUA avaliam a imposição de novas sanções sobre Irão

(DJ Bolsa)-- Os EUA estão a considerar aplicar sanções mais severas sobre as vendas de petróleo iraniano à China como uma forma de encorajar Teerão a firmar o acordo nuclear e aumentar o custo de revogação das negociações.

Os negociadores dos EUA têm trabalhado com parceiros europeus e internacionais em Viena desde abril para ressuscitar o acordo de 2015 que limita o programa nuclear do Irão em troca de uma ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone