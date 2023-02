DJ EUA: Balão chinês estava equipado com antenas, sistemas de recolha de informação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O balão chinês que entrou no espaço aéreo dos EUA estava equipado com antenas provavelmente capazes de recolher comunicações, disse um responsável do Departamento de Estado norte-americano esta quinta-feira, acrescentando que a administração Biden está a preparar uma resposta contra o programa de vigilância da China.

Adiantando detalhes recolhidos pelos EUA desde que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.