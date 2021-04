DJ EUA: Biden anuncia saída de tropas norte-americanas do Afeganistão

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta quarta-feira que é tempo de "terminar a guerra mais longa da América", anunciando planos de retirada de todas as tropas norte-americanas do Afeganistão.

"Fomos para o Afeganistão depois de um ataque terrível que aconteceu há 20 anos. Isso não pode explicar porque devemos estar lá em 2021", referiu Biden, de acordo com excertos ...

