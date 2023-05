DJ EUA: Biden assina decreto para aplicar sanções relacionadas com a crise no Sudão

(DJ Bolsa)-- O Presidente Joe Biden assinou um decreto que permite que os EUA imponham novas sanções sobre indivíduos e entidades relacionadas com os conflitos no Sudão.

O decreto, publicado na quinta-feira, aumenta o espetro das sanções dos EUA contra a nação do leste de África para permiti que o Departamento do Tesouro dos EUA e o Departamento de Estado incluam na lista negra pessoas e entidades ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.