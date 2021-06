DJ EUA: Biden chega a acordo com senadores sobre plano de infraestruturas de $1B

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, e um grupo de senadores centristas chegaram a acordo sobre um plano de infraestruturas de cerca de $1 bilião, assegurando um entendimento bipartidário sobre a renovação da infraestrutura de transportes, água e banda larga do país.

A Casa Branca e os congressistas vão tentar agora que o acordo seja aprovado no Capitólio.