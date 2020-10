DJ EUA: Biden com vantagem de 14 pontos sobre Trump em sondagem após debate

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Donald Trump, registou as mais baixas intenções de voto deste ano na corrida eleitoral depois do debate com o ex-vice-presidente Joe Biden, de acordo com uma sondagem do Wall Street Journal e da NBC News.

Biden, o candidato do Partido Democrata, lidera as intenções de voto com 53%, face a 39% de Trump, refere a sondagem, realizada nos dois dias após o debate, mas antes das notícias ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone