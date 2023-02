DJ EUA: Biden destaca feitos económicos e pede cooperação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente Biden usou o discurso do Estado da União para tentar convencer os americanos da sua agenda económica e pediu cooperação entre os dois partidos, mas os seus apelos de união foram recebidos por objeções bem audíveis por parte dos congressistas republicanos.

O discurso anual, proferido na Câmara dos Representantes perante uma sessão conjunta do Congresso, deu a Biden a oportunidade ...