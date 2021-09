DJ EUA: Biden deve nomear crítica da banca para maior regulador bancário do país

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, pretende nomear uma das principais críticas da banca de Wall Street para supervisionar algumas das maiores instituições financeiras dos EUA, de acordo com fontes próximas do assunto.

Biden deve chamar Saule Omarova, professora de direito da Cornell University, para liderar a agência que regula a atividade bancária dos EUA, o Office of the Comptroller of the

