DJ EUA: Biden diz estar preparado para eventual teste militar da Coreia do Norte

SEUL (DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse no domingo que os EUA estão preparados para a possibilidade de a Coreia do Norte realizar um teste de mísseis balísticos em breve.

"Estamos preparados para qualquer coisa que a Coreia do Norte faça. Estamos a estudar a forma como responderíamos a qualquer coisa que eles façam", disse Biden aos jornalistas durante uma visita a Seul no domingo onde ...

