DJ EUA: Biden diz que pode anunciar escolha para a Fed esta semana

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, sinalizou a jornalistas na terça-feira que pode anunciar a sua escolha para a presidência da Reserva Federal dos EUA perto do fim da semana.

Biden está a considerar renomear o atual presidente da Fed, Jerome Powell, quando o seu mandato terminar em fevereiro, ou escolher a governadora da Fed Lael Brainard para o cargo. Biden entrevistou os dois candidatos a 4 de novembro e não está a considerar ...

