DJ EUA: Biden escolhe principal conselheiro económico da Casa Branca

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente-eleito dos EUA, Joe Biden, escolheu Brian Deese, um antigo conselheiro de Barack Obama, para o cargo de diretor do Conselho Económico Nacional, de acordo com fontes próximas da nomeação.

No novo posto, que não requer confirmação pelo Senado, Deese vai ter um papel fundamental na implementação do programa económico de Biden, com foco na reconstruçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone