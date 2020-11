DJ EUA: Biden garante que impasse com administração Trump não impedirá transição

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O presidente-eleito dos EUA, Joe Biden, disse que a intransigência do presidente cessante Donald Trump em admitir a derrota nas eleições presidenciais é um "embaraço", mas garantiu que isso não impedirá a sua transição para a Casa Branca, apesar do impasse com a administração que está a impedir a equipa do presidente-eleito de aceder a recursos importantes.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...