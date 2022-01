DJ EUA: Biden intensifica apelos à vacinação devido a novos recordes de casos

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, intensificou os apelos à vacinação, uma vez que os casos reportados nos EUA subiram para novos recordes, dizendo que as pessoas que não estão vacinadas vão ser as mais prejudicadas pelo aumento de casos da variante Ómicron.

Estes desenvolvimentos aconteceram depois de o governo do Reino Unido ter dito que vai tentar ultrapassar a vaga recorde de infeções ...

