DJ EUA: Biden, McCarthy chegam a acordo sobre detalhes finais do limite da dívida

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, definiram os detalhes finais do acordo para aumentar o limite da dívida, disseram os dois responsáveis no domingo. A votação do acordo no Congresso pode acontecer já na quarta-feira na Câmara dos Representantes.

Os anúncios surgiram um dia depois de a Casa Branca e os negociadores republicanos da Câ...