DJ EUA: Biden nomeia antigo CEO da Mastercard para liderança do Banco Mundial

WASHINGTON (DJ Bolsa)- O Presidente dos EUA, Joe Biden, pretende nomear Ajay Banga, um antigo CEO da Mastercard Inc., para a liderança do Banco Mundial, agindo rapidamente para preencher uma vaga numa instituição que os norte-americanos pretendem reformar.

Como maiores acionistas do Banco Mundial, os EUA normalmente selecionam o líder do Banco Mundial, um cargo que não exige a confirmação do Senado, embora a ...