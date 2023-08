DJ EUA: Biden restringe investimento tecnológico na China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os EUA vão proibir os norte-americanos de investir em algumas empresas chinesas que desenvolvem semicondutores avançados e computadores quânticos a partir do próximo ano, aumentando os esforços de Washington para impedir que Beijing produza tecnologia de ponta para as forças armadas.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, emitiu na quarta-feira uma ordem executiva com a criação de regras apó...