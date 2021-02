DJ EUA: Biden reúne-se com sindicatos sobre investimento em infraestruturas

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai reunir-se na Casa Branca esta quarta-feira com líderes de sindicatos, sendo que fontes próximas do assunto dizem que estes esperam conseguir compromissos para um investimento federal massivo em infraestruturas, bem como esforços para criar empregos em tecnologias limpas e alternativas energéticas.

