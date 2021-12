DJ EUA: Biden tenta assegurar apoio crucial para o diploma de despesa de $2B

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai tentar convencer o senador Joe Manchin, centrista democrata da Virgínia Ocidental, para tentar assegurar um acordo de cerca de $2 biliões em medidas para as alterações climáticas e política social que os democratas esperam finalizar até ao Natal.

