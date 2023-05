DJ EUA: Biden tenta selar acordo que os democratas queriam evitar

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, e os líderes democratas do Congresso abordaram o cenário do limite da dívida este ano com um mantra comum: não iriam de forma alguma, sob nenhuma condição, negociar o limite de endividamento do país.

Mas agora estão a negociar o limite da dívida, a apenas uma semana da data de 1 de junho que o Departamento do Tesouro dos EUA estima que seja a ...