DJ EUA: Biden vai pedir que imposto de 1% sobre recompras de ações quadruplique

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, planeia propor um aumento de quatro vezes sobre o imposto de 1% sobre as recompras de ações que entrou em vigor em janeiro, o que a Casa Branca diz que pode incentivar as empresas a apostarem no seu crescimento em vez de aumentar os retornos aos acionistas.

Biden vai discutir a proposta no discurso do Estado da União esta terça-feira, disse a Casa Branca numa antevisã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.