DJ EUA: Biden vai reunir-se com Putin em Genebra em junho

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai reunir-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Genebra a 16 de junho, segundo a Casa Branca.

"Os líderes vão discutir vários assuntos prementes, com o objetivo de reduzir a imprevisibilidade e estabilizar as relações EUA-Rússia", disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, esta terça-feira.