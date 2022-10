DJ EUA: Biden vai vender mais petróleo das reservas estratégicas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A administração Biden planeia vender mais petróleo das reservas estratégicas do país, e considera autorizar mais vendas este inverno, para tentar evitar um possível choque no mercado e preços elevados, de acordo com responsáveis sénior da administração.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, pretende dirigir-se à nação sobre o preço dos combustíveis ...