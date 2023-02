DJ EUA: Casa Branca considera dois economistas para vice-presidente da Fed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Casa Branca está a considerar dois economistas que trabalharam com a administração Obama como candidatos ao cargo de vice-presidente da Reserva Federal dos EUA, de acordo com fontes próximas do tema.

Janice Eberly, professora de finanças da Universidade de Northwestern, e Karen Dynan, economista da Universidade de Harvard, trabalharam ambas como secretárias do Tesouro assistentes para política económica, um cargo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.