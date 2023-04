DJ EUA: Casa Branca tenta obter apoio na procura de vice-presidente da Fed

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Casa Branca está a trabalhar para assegurar apoio crucial de aliados no Capitólio enquanto se debate quem será o número dois da Reserva Federal dos EUA, de acordo com fontes do processo, com a escassa maioria dos Democratas no Senado a pesar na procura por um novo responsável.

No mês passado, alguns elementos da administração Biden identificaram em privado Janice Eberly, professora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.