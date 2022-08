DJ EUA, China perto de acordo para inspetores analisarem registos de empresas chinesas

SINGAPURA (DJ Bolsa)-- Os EUA e a China estão perto de um acordo que permitirá que reguladores de contabilidade americanos possam viajar para Hong Kong para inspecionar os registos de auditorias de empresas chinesas cotadas em Nova Iorque, de acordo com fontes próximas do assunto, com ambos os países a tentarem resolver o impasse de um ano.

Os reguladores de ativos de Beijing estão a fazer os preparativos para que as ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone