DJ EUA: Cidades apertam restrições para conter subida de infeções

(DJ Bolsa)-- Estados e cidades dos EUA têm estado a inverter algumas medidas de reabertura das economias para conter o coronavírus, numa altura em que o número de infeções nos EUA subiu para mais de 3,8 milhões.

Perante uma "subida estável dos novos casos", o presidente da câmara de Chicago, Lori Lightfoot, disse na segunda-feira que a cidade vai apertar as restrições em algumas empresas. Tendo início ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone