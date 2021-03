DJ EUA: Cientistas do governo céticos sobre regime de apenas uma dose das vacinas

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Cientistas do governo dos EUA estão a resistir aos pedidos de regimes de apenas uma dose em duas das vacinas para a Covid-19 concebidas para serem administradas em duas doses, dizendo que não há provas suficientes que apenas uma dose pode fornecer proteção de longo prazo.

"É essencial que estas vacinas sejam usadas como foram autorizadas pela FDA de maneira a evitar a Covid-19 e as hospitalizaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone