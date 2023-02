DJ EUA colocam empresas chinesas em lista negra devido a balão de vigilância

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os EUA colocaram na lista negra seis empresas chinesas que consideram estar envolvidas no programa de balões de vigilância, uma decisão em retaliação a um balão de espionagem que sobrevoou os EUA.

A inclusão das firmas de defesa ligadas ao governo e outras empresas à lista negra do Departamento do Comércio dos EUA segue-se à promessa dos responsáveis da administração Biden de restringir ...