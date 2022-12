DJ EUA: Comissão do Congresso divulga seis anos de declarações fiscais de Trump

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A comissão orçamental do Congresso dos EUA divulgou seis anos de declarações de impostos de Donald Trump esta sexta-feira, colocando na esfera pública documentos que o ex-Presidente norte-americano procurava há muito manter confidenciais.

A decisão do painel de divulgar as declarações surge nos últimos dias antes de os democratas perderem o controlo da Câmara dos Representantes,...