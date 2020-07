DJ EUA: Comissão do Senado aprova nomeada por Trump para conselho da Fed

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Uma controversa nomeada pela administração Trump para o conselho da Reserva Federal dos EUA ultrapassou esta terça-feira um importante obstáculo para ocupar o cargo, ao ser aprovada por uma comissão do Senado.

A candidatura de Judy Shelton, conselheira económica de Trump na campanha presidencial de 2016, ao conselho de governadores da Fed foi aprovada pela comissão bancária do Senado, numa votaçã...

