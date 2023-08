DJ EUA: Confiança do consumidor recua com recessão à vista

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor nos EUA em agosto caiu mais do que o esperado, eliminando os aumentos em junho e julho, à medida que o otimismo em relação ao emprego diminui e aumentam os sinais de alerta de uma recessão.

O The Conference Board disse esta terça-feira que o índice de confiança do consumidor caiu para 106,1 pontos, contra 114,0 pontos em julho. Economistas consultados pelo The Wall ...