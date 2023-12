DJ EUA: Confiança do consumidor sobe com queda das expectativas da inflação

(DJ Bolsa)-- O sentimento entre os consumidores dos EUA subiu em dezembro, um pouco mais do que as estimativas iniciais, com as expectativas mais robustas para o abrandamento da inflação em 2024.

A leitura final do índice de sentimento do consumidor subiu para 69,7 pontos em dezembro face a 61,3 pontos em novembro, de acordo com dados da Universidade do Michigan publicados esta sexta-feira.

Os economistas ...