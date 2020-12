DJ EUA: Confiança do consumidor sobe em dezembro

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor dos EUA subiu no início de dezembro devido a um outlook de longo prazo mais favorável para a economia, revelaram dados da Universidade do Michigan esta sexta-feira.

A estimativa preliminar do índice do sentimento do consumidor situou-se nos 81,4 pontos em dezembro, face à leitura de 76,9 pontos de novembro. Os economistas sondados pelo The Wall Street Journal esperavam 75,5 pontos.