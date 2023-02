DJ EUA: Confiança do consumidor sobe ligeiramente em fevereiro

(DJ Bolsa)-- A confiança entre os consumidores dos EUA melhorou levemente no início de fevereiro, registando o terceiro aumento mensal consecutivo, mas permaneceu moderada perante a persistência dos receios com a inflação alta e os efeitos do abrandamento da economia no mercado de trabalho.

A Universidade de Michigan disse esta sexta-feira que o índice preliminar de sentimento do consumidor aumentou para 66,4 pontos ...