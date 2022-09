DJ EUA: Confiança do consumidor sobe para máximo de cinco meses

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor dos EUA melhorou em setembro pelo segundo mês consecutivo, uma vez que as opiniões dos norte-americanos sobre o mercado de trabalho permaneceram positivas e as preocupações com a inflação moderaram-se devido à queda dos preços da gasolina.

O grupo privado de research The Conference Board disse esta terça-feira que o índice de confiança do consumidor aumentou para 108,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.