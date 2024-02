DJ EUA: Confiança do consumidor sobe pela terceira semana consecutiva

(DJ Bolsa)-- O sentimento entre os consumidores norte-americanos subiu ligeiramente em janeiro, consolidando o recente reforço da confiança à medida que a inflação abranda.

A leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da Universidade do Michigan subiu pelo terceiro mês consecutivo para 79,6 pontos em fevereiro face a 79,0 em janeiro. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam ...