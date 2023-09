DJ EUA: Confiança do consumidor volta a cair em setembro

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor dos EUA caiu pelo segundo mês consecutivo em setembro, e mais do que o antecipado, indicando que os consumidores estão cada vez mais preocupados com as suas finanças e o estado da economia.

O grupo privado de research The Conference Board disse esta terça-feira que o seu índice de confiança do consumidor caiu para 103,0 pontos em setembro, face a 108,7 pontos revistos em ...