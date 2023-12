DJ EUA: Confiança dos construtores de casas subiu em dezembro

(DJ Bolsa)-- A confiança entre os construtores de casas dos EUA recuperou ligeiramente em dezembro, depois de as taxas hipotecárias aparentemente terem atingido um pico, de acordo com um relatório da National Association for Home Builders desta segunda-feira.

O índice do mercado imobiliário da NAHB, em conjunto com o Wells Fargo, um indicador da confiança dos construtores no mercado de casas unifamiliares, subiu ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.