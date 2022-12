DJ EUA: Confiança dos construtores recua em dezembro - NAHB

(DJ Bolsa)-- A confiança dos construtores de residências dos EUA caiu em dezembro, encerrando um ano em que a confiança caiu todos os meses devido às altas taxas de hipoteca e custos elevados de construção, mostraram dados da sondagem do NAHB esta segunda-feira.

O índice do mercado imobiliário do NAHB caiu para 31 pontos em dezembro, face a 33 pontos em novembro, abaixo do limite de 50 e indicando que mais ...