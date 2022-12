DJ EUA: Congressista eleito de Nova Iorque admite ter mentido no currículo

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O congressista eleito George Santos admitiu em duas entrevistas na segunda-feira ter mentido durante a campanha sobre a sua educação e experiência de trabalho, mas disse que não cometeu qualquer crime e pretende cumprir o mandato no Congresso.

Santos, um republicano eleito no mês passado para representar Long Island, Nova Iorque, disse ao jornal New York Post e à rádio WABC que mentiu ...