DJ EUA: Congresso aprova aumento do limite da dívida

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Congresso dos EUA aprovou o aumento do limite de financiamento do governo em $2,5 biliões, enviando a legislação para a secretária do Presidente dos EUA, Joe Biden, que deve adiar o impasse sobre o teto da dívida para depois das eleições intercalares.

O Senado dos EUA votou 50-49 a favor da legislação e a Câmara dos Representantes aprovou mais tarde com uma votaç...

