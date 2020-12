DJ EUA: Congresso chega a acordo final de estímulos contra a pandemia

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os congressistas dos EUA chegaram a um acordo final de cerca de $900 mil milhões para um pacote de ajuda contra o impacto do coronavírus, aproximando o Congresso de fazer novas transferências de auxílio para as famílias, pequenas empresas e escolas após meses de impasse.

O novo acordo deve fornecer um cheque direto de $600 a muitos norte-americanos, $300 por semana em subsídios de desemprego ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone