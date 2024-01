DJ EUA: Congresso chega a acordo para despesa anual de $1,6B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os líderes do Congresso dos EUA chegaram a um acordo no domingo que definiu um nível de cerca de $1,6 biliões para a despesa do governo este ano, mas este pacto foi imediatamente criticado por alguns conservadores e continua a não ser claro se será aprovado rapidamente para evitar a paralisação da administração pública.

A Câmara dos Representantes e o Senado tê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.