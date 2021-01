DJ EUA: Congresso ratifica vitória de Joe Biden nas eleições

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Congresso ratificou esta quinta-feira a vitória de Joe Biden nas presidenciais de 2020, que assim se vai tornar no quadragésimo sexto Presidente dos EUA.

Os protestos de apoiantes de Donald Trump culminaram numa invasão ao Capitólio, criando uma cena caótica e violenta que atrasou durante várias horas a ratificação da vitória de Biden.